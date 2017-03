Angstforscher Bandelow „Keep calm and carry on“ ist genau die richtige Strategie“

Es gebe sehr viele andere Gefahren, wie zum Beispiel Fahrrad-Stürze oder Schlaganfälle, die extrem viel häufiger seien. Bandelow weiter: „Das sind Gefahren, an die wir uns schon gewöhnt haben. Nur weil eben der Terror jetzt eine neue Gefahr ist und auch sehr unbeherrschbar erscheint, also dass es dann junge Leute treffen kann, die über eine belebte Brücke gehen, das ist genau das, was uns so entsetzt.“

"Unsere Werte gelten auch weiterhin." Premierminister #May gibt Erklärung im House of Parlament in London ab #WeStandTogether #londonattack pic.twitter.com/V2jOa7xCsH

Anders als in Deutschland seien die Menschen in London schon oft Opfer eines Anschlags geworden. Es sei einfach auch so eine allgemeine Strategie, die wahrscheinlich in jedem Land passieren würde, wo es häufiger zu solchen Dingen komme, wie es auch in Paris jetzt mittlerweile so sei. „Wenn irgendetwas passiert, in Frankreich, dann wird schneller zur Tagesordnung übergegangen, weil man auf die Dauer eben das als beste Strategie erkannt hat, so der Psychologe Bandelow in SWR Aktuell.