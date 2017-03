ADC-Gesellschafter zum Hahn-Deal "Hessens Rückzug kam überraschend"

Am Mittwoch ist der Flughafen Hahn zum Großteil an die chinesische HNA-Gruppe verkauft worden. Rheinland-Pfalz hat seine Anteile an den chinesischen Investor veräußert - immerhin 82,5 Prozent. Hessen will seinen Anteil von 17,5 Prozent noch nicht an das HNA-Tochterunternehmen ADC verkaufen. Es bestünden noch Fragen, hieß es am Donnerstag. Das Land ließ den Notartermin platzen. Professor Siegfried Englert ist Gesellschafter der Tochterfirma ADC und früherer Wirtschaftsstaatssekretär in Mainz. Er hat den Verkauf eingefädelt. Im SWR-Gespräch erklärt er, wie es zum Rückzug Hessens kam.