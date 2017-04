80.000 Behinderte von Wahl ausgeschlossen "Sie dürfen ein Auto kaufen - aber nicht wählen"

Die meisten Wahlrechtsausschlüsse bei der Bundestagswahl 2013 gab es nach Zahlen des Bundessozialministeriums in Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg steht an fünfter Stelle mit 6.130 Ausschlüssen und Rheinland-Pfalz auf Platz neun mit 2.463 Personen, die von der Wahl ausgeschlossen wurden. Hochgerechnet pro 100.000 Bürger gab es die meisten Ausschlüsse in Bayern.

Einige Bundesländer haben den Wahlrechtsausschluss für die Landtagswahlen bereits aus dem Gesetz gestrichen. So dürfen die Betroffenen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai wählen, bei der Bundestagswahl im September aber nicht. Aus Sicht der Behindertenbeauftragten ist das eine absurde Situation und ein Grund mehr, den Wahlrechtsausschluss auch im Bund zu streichen: "Wer sich auf Landesebene für die Interessensvertretung entscheiden kann, der kann das auch auf Bundesebene", sagt Bentele.

Dass Benteles Forderung noch vor der Bundestagswahl am 24. September 2017 umgesetzt wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD haben sich darauf verständigt, das Wahlrecht nicht in einzelnen Punkten zu ändern, sondern wenn überhaupt, dann nur in einer umfassenden Reform. Eine solche Reform wird es aber voraussichtlich vor September nicht mehr geben. Das räumt auch Bentele ein: "Die Aussichten sind nicht so gut, aber wir kämpfen weiter. Ich bin optimistisch, dass wir irgendwann unser Ziel auch erreichen."