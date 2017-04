25 Jahre Slow Food in Deutschland Ein Recht auf Genuss

25 Jahre Slow Food in Deutschland

Langsam und gut essen - nach diesem einfachen Prinzip funktioniert Slow Food. Als "Markt des guten Geschmacks" präsentiert sich die Slow Food Messe in Stuttgart.

Slow Food wurde 1986 von dem Journalist und Soziologen Carlo Petrini als Verein zur Erhaltung der Esskultur in der norditalienischen Kleinstadt Bra gegründet. Der internationale Verein besteht seit 1989. Das anfängliche Ziel des Vereins war es, für gutes Essen, für kulinarischen Genuss und ein moderates Lebenstempo einzutreten.

Gut im Geschmack, sauber in der Herstellung, fair im Handel - das sind die Grundprinzipien der Slow Food Bewegung, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen in Deutschland feiert. Die Slow Food-Bewegung setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zu gesunder Ernährung hat, dass es auch den Produzenten dieser Nahrung gut geht und die Umwelt geschont wird.