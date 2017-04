SWR4 Klartext am 27. April 2017 Geothermie in der Südpfalz. Chance oder Risiko?

Es hört sich so einfach an: die Wärme aus der Erde nutzen und Energie daraus gewinnen. Das wird zum Beispiel im Geothermiekraftwerk in Landau gemacht. Doch die Bohrungen bergen auch Gefahren. Diskutieren Sie mit uns Chancen und Risiken der Geothermie!

Zeit: Donnerstag, 27. April 2017, 19 Uhr. Einlass 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ort: Weingut Dirk Vögeli, Am Neuberg 48, 76829 Landau

Diskussionsteilnehmer: Thomas Hirsch (Oberbürgermeister Landau), Dr. Christian Bönnemann (Bundesanstalt für Geowissenschaften), Prof. Georg Wieber (Landesamt Geologie und Bergbau RLP), Josef Daldrup (Daldrup & Söhne AG), Thomas Hauptmann (Bundesverband Bürgerinitiativen Tiefe Geothermie e.V.), Werner Müller (Bürgerinitiative Geothermie Landau), Lutz Stahl (Sprecher des Fachausschusses Tiefe Geothemie beim Bundesverband Geothermie, Präsidiumsvorstand und Geschäftsführer "Deutsche Erdwärme")

Moderation: Thomas Meyer

Im Radio: Die Diskussion wird von 19.05 bis 21.00 Uhr live bei SWR4 Rheinland-Pfalz übertragen.

Weitere Informationen: SWR4 Hörerservice unter Telefon 01803 929 456 (9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Ct./Min.).

Neuer Anlauf für die Geothermie in Landau

Das Geothermiekraftwerk in Landau

Das Geothermiekraftwerk in Landau war bisher ein Schuss in den Ofen. Gerade mal drei Megawatt leistet das Kraftwerk – so viel wie ein einziges Windrad. Dafür verursachte es im Betrieb Erdbeben, verseuchte das Grundwasser mit Schwermetallen und richtete Schäden an Häusern und Straßen der pfälzischen Stadt an. Fast folgerichtig war die Anlage über Jahre stillgelegt worden. Doch jetzt hat sie vom Landesamt für Energie und Bergbau wieder eine Betriebsgenehmigung erhalten. Dessen Präsident Wieber wird bei SWR4 Klartext sagen, warum.

Machen neue Erdwärmeprojekte Sinn?

Nicht weit von Landau, in Insheim, läuft ein Geothermiekraftwerk seit 2012. Zwischen Bellheim und Lustadt wollen Unternehmen die Erdwärme künftig in großem Stil nutzen. Probebohrungen sind erfolgt. Ein Anhörungsverfahren wurde aufgelegt. Der Gedanke, die ungenutzte und billige Wärme aus der Tiefe zu nutzen, ist verführerisch. Erdwärme spielt aber in der Energieversorgung Deutschlands keine große Rolle. Doch in der Südpfalz (im Oberrheingraben) sind die Bedingungen halbwegs günstig.

Das Geschäft mit der Geothermie

Fracking ist eine Methode zur Förderung von Erdgas. Es ist umstritten, weil das Grundwasser verseucht und Erdbeben verursacht werden können.