Auf dem Hahn haben künftig Chinesen das Sagen. So will es der Verkauf des Flughafens an die HNA-Gruppe aus Hongkong. Das Land Rheinland-Pfalz ist seine 82,5 Prozent der Anteile schon los. Noch gibt es aber Klärungsbedarf beim kleineren Partner. Das ist die Deidesheimer Firma ADC. Auch dort sitzen Chinesen in der Geschäftsführung. Sie will die restlichen 17,5 Prozent vom Land Hessen erwerben.

Die HNA-Gruppe ist ein milliardenschwerer Konzern mit großen Anteilen in Luftfahrt und Touristik. Die Chinesen könnten sowohl die Passagierzahlen als auch die Luftfracht wieder nach oben bringen. Beide waren in den Jahren zuvor stetig gesunken. Betriebe und Mitarbeiter am Hahn setzen alle Hoffnungen in den Aufwind "made in China". Doch die Skepsis ist nach den jüngsten Pleiten, Pech und Pannen groß. Die chinesische Karte gilt als letzte Chance für den Flughafen im Hunsrück. Darüber diskutiert Moderator Thomas Meyer mit seinen Gästen in der Gaststätte "Bohr-Insel" am Hahn.