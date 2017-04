In Detailansicht öffnen

Einen ganz besonderen Laden hat SWR4 Kochexpertin Eva Eppard mitten in Kaiserlautern entdeckt: den Krämerladen. Dort stellt Thomas Krämer winzige Bonbons, sogenannte Rock Candies, her. Handwerklich und mit viel Liebe. Was man den Bonbons auch ansieht, denn ein jedes ist ein Kunstwerk für sich.