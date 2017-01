Rhein so trocken wie selten Das Niedrigwasser und die Folgen

Kiesbänke liegen frei, Wasserkraftwerke arbeiten nur noch mit halber Kraft, Fähren stellen ihren Betrieb ein: Die Auswirkungen des Niedrigwassers am Rhein werden im Südwesten immer spürbarer. Welche Ursachen hat das und was sind die Folgen?

Das hat damit zu tun, dass der vergangene Herbst und der jetzige Winter deutschlandweit so trocken waren wie selten zuvor. 2016 war schon insgesamt zu trocken, und das hat sich in der zweiten Jahreshälfte immer weiter verschärft. Ganz besonders von dieser Trockenheit ist das Einzugsgebiet des Ober- und Mittelrheins betroffen.

Diese Wettersituation ist extrem und völlig untypisch für Dezember. Wir hatten in der Vergangenheit oft Hochwasser an Weihnachten, weil um den 24. Dezember herum Tauwetter in Verbindung mit Regen einsetzt. In diesem Jahr ist das komplett ausgefallen: Es gab keinen Schnee, der tauen konnte, und es gab auch keine ergiebigen Regenfälle. Diese extreme Trockenheit führt dann dazu, dass der Pegel des Rheins immer weiter sinkt.