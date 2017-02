Pollenflug und Allergie Sie werden immer mehr

Sobald es etwas wärmer wird, fliegen wieder die Pollen. Immer mehr Menschen reagieren allergisch auf Hasel, Erle und Co. Warum ist das so? Und was hat der Klimawandel mit der Pollenallergie zu tun?

Dass zu Jahresbeginn bereits die Pollen von Hasel und Erle fliegen, ist nicht ungewöhnlich. Doch sie fliegen immer früher - und es gibt immer mehr Pollen. Ihre schiere Menge wächst um 3% pro Jahr in Städten. Das hat eine Studie der Technischen Universität München gezeigt. Beides habe mit dem Klimawandel zu tun, sagt SWR Umweltexperte Werner Eckert. Die zunehmende Menge des Klimagases Kohlendioxid sei dafür der Grund. Darüber hinaus werden die Pollen offenbar auch aggressiver. Das könnte an Feinstaub, Stickoxiden und Ozon liegen. Chemiker aus Mainz haben Belege dafür gefunden, dass es eine Wechselwirkung mit Pollen gibt.

Die Zahl der Menschen, die unter Pollenallergie leiden, nimmt zu. Werner Eckert: "Drei Prozent waren es vor 50 Jahren – heute sind es etwa 25." Gerade auch Erwachsene sind betroffen. Das kann damit zusammenhängen, dass die Allergien erst geweckt werden, wenn wir ein ähnliches Eiweiß z.B. mit dem Essen aufnehmen. Auffällig: Birkenallergiker haben fast immer eine sogenannte Kreuzallergie gegenüber Äpfeln, Kiwi oder anderen Früchten. Interessant ist auch, dass Dorfkinder halb so oft Allergien haben wie Stadtkinder. "Am besten sind Leute dran, deren Mütter in der Schwangerschaft in Ställen gearbeitet haben", so der Experte.