Auch andere Weltstars haben sich von der Pepe Lienhard-Band begleiten lassen. Allen voran Frank Sinatra, der Lienhard mit seiner unkomplizierten Art und hohen Professionalität beeindruckte. Denn er nahm an allen Proben teil - was für große Stars nicht selbstverständlich ist, sagt Pepe Lienhard: "Es hat ja keiner gedacht, dass der am Donnerstag zur Probe kommt. Wir dachten alle, der kommt am Samstag zum Konzert und fragt seinen musikalischen Direktor, ob wir das können." Auch Sammy Davis Jr., Shirley Bassey oder Whitney Houston sangen mit der Pepe Lienhard-Band. "Allesamt unkompliziert", so Lienhard.