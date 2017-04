Die Hochzeit mit der Argentinierin Máxima Zorreguieta Cerruti am 2. Februar 2002 sorgte für viel Wirbel und Kritik in den Niederlanden. Denn Máximas Vater war Mitglied der Militärdiktatur in Argentinien gewesen. Er durfte bei der Hochzeit dann auch nicht dabei sein. Dass Kronprinz Willem-Alexander so für seine Máxima gekämpft hatte, rührte viele Niederländer.