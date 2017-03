Die Schauspielerei ging schon früh los: In den 1950er Jahren spielte Christine Kaufmann schon als Kind ihre ersten Rollen. In Deutschland kannte man sie u.a. durch Auftritte in Fernsehserien wie "Der Kommissar" und "Derrick". Für Rainer Werner Fassbinder stand sie in "Lola" und "Lili Marleen" vor der Kamera.