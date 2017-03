Newcomer Vincent Gross So klingt sein erstes Album

"Rückenwind" heißt nicht nur die erste Single von Vincent Gross, sondern auch sein Debütalbum. Wir haben reingehört und den aufstrebenden Newcomer aus der Schweiz näher kennengelernt.

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

1:02 min Mehr Info Vincent Gross: "Rückenwind" Vincent Gross

Seine Single "Rückenwind"

Vincent Gross ist bei seinem ersten Besuch bei uns ein bisschen flippig, voll motiviert und vor allem sympathisch. Genauso, wie er auch bei seinem ersten großen Fernsehauftritt in Deutschland wirkte. Den hatte Vincent Gross bei Florian Silbereisen in der Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" im Januar 2017. Kurz darauf veröffentlichte der 20-jährige Sänger aus Basel seine Single "Rückenwind". Sie beschreibt den Rückenwind, den man fühlt, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist. Sowie das leichte und positive Gefühl, das man auch in anderen Lebenslagen spüren kann.

Sein erstes Album

"Rückenwind" heißt auch das erste Album von Vincent Gross, denn seine Familie kommt ursprünglich von der Nordseeküste. "Da bin ich mit Rückenwind, Gegenwind und ganz viel Wind allgemein groß geworden", so Vincent. "Wir sind da jedes Jahr immer noch mehrere Wochen. Deswegen war es für mich als Nordlicht glasklar, dass das Album 'Rückenwind' heißt." Insgesamt 14 Pop-Schlager sind auf der CD zu hören. Bei einigen Liedern hat der Sänger auch selbst mitgeschrieben. Doch ein Titel fällt komplett aus der Reihe: Vincent Gross covert den Hit "Joana" von Roland Kaiser. An die sonore Stimme des großen Meisters kommt er zwar nicht ran, doch das muss er auch nicht. Vincent macht sich das Lied so gut es geht zu eigen. Mit seiner jungen Stimme haucht er dem Titel etwas Frisches ein, auch moderne Beats tragen dazu bei. Ansonsten ist auf dem Album von Balladen bis Stimmungsliedern alles dabei. Wer auf die Musik von Feuerherz oder Vanessa Mai steht, der könnte auch hieran gefallen finden.

So kam Vincent Gross zur Musik

Vincent sang seit seiner Kindheit in verschiedenen Chören, sein Bruder brachte ihm die ersten Akkorde auf der Gitarre bei. Vom Gitarrenspiel beflügelt coverte er einige Lieder und filmte sich selbst dabei. Die Videos veröffentlichte er in seinem YouTube-Kanal, mittlerweile hat er dort eine treue Fangemeinschaft. 2015 nahm er an einer Schweizer Musikshow im Fernsehen teil, in der ihn das Publikum zum Newcomer wählte. Früher sang Vincent Gross ausschließlich in Englisch, jetzt bevorzugt er die deutsche Sprache und genießt die Auftritte mit seinen Pop-Schlagern. Nebenbei studiert er Psychologie. Unterstützt wird er von seinen Eltern, die beide Seelsorger von Beruf sind, sein Vater ist außerdem Diakon. Ursprünglich stammt Vincents Familie aus Norddeutschland, lebt aber seit vielen Jahren in Basel.