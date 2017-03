Neues Album von Mary Roos "Ab jetzt nur noch Zugaben"

Ihre positive Ausstrahlung und ihre Freude an der Musik hat sich Mary Roos in ihrer mehr als fünf Jahrzehnten andauernden Gesangskarriere bewahrt. Auf dem neuen Album wird deutlich: Sie liebt den Rhythmus, der sofort in die Beine geht. Aber auch ernste Töne klingen bei der Sängerin an, wie etwa in ihrem persönlichen Lieblingslied "Stein auf Stein". Darin geht es um die Nachkriegszeit und die Trümmerfrauen, von denen ihre Mutter ihr viel erzählt hat. Musikalisch knüpft die gebürtige Bingerin an ihr vorheriges Album "Bilder meines Lebens" von Januar 2015 an. Sie bleibt sich treu mit ihren authentischen Liedern, in denen es auch um Alltagssituationen geht.