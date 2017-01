Der wichtigste Unterschied ist, dass man bisher nur auf die Pflegebedürftigkeit, z.B. die Körperpflege und die Mobilität geachtet hat. Jetzt fließen in die Begutachtung auch andere Lebensbereiche mit ein. Man rechnet auch nicht mehr mit Zeitminuten für bestimmte Tätigkeiten, sondern es gibt Punktwerte. Je nach erreichter Punktzahl erfolgt dann die Einstufung in die Pflegegrade 1 bis 5.

Weder noch! Wer bereits eine Pflegestufe hat, wird ganz automatisch in einen Pflegegrad übergeleitet. Darüber informiert die Pflegekasse die Betroffenen schriftlich und auch darüber, was das finanziell bedeutet. Dabei gibt es „Bestandsschutz“, das heißt, anerkannt Pflegebedürftige dürfen in einem Pflegegrad nicht schlechter gestellt sein, als bisher in der Pflegestufe.