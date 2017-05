SWR4 Gartentipp Nie mehr Stress beim Gießen

Im Sommer ist das Gärtnern auf dem Balkon Fleißarbeit, weil die Blumen in ihren Kästen jeden Tag gegossen werden müssen, manchmal mehrmals. Wer das Gießkannenschleppen leid ist, braucht entweder ein automatisches Bewässerungssystem oder Blumenkästen, die Wasser speichern können. Volker Kugel stellt verschiedene Möglichkeiten vor.

Kreatives Bewässerungssystem

Integrierte Wasserspeicher

Verschiedene Hersteller verkaufen diese Blumenkästen. Der Kasten dient dann insgesamt als Wasserspeicher und bietet im unteren Teil mehreren Litern Speichervolumen. Das heißt, dieser Kasten hat keine Abzugslöcher und auch keinen Überlauf! Über dem Wasserspeicher befindet sich ein feines Gitter, bei manchen Herstellern auch ein gröberes Gitter, das mit Vlies ausgelegt ist. Darauf können dann etwa 17 cm Erde/Pflanzsubstrat gegeben werden.

Nie mehr Gießkannen schleppen

Gießen per Rohr

Gegossen wird in der Regel über ein senkrechtes Gießrohr mit abnehmbarem Deckel. Ähnlich wie bei der Hydrokultur ist in dieses Rohr ein Wasserstandsanzeiger eingebaut. Das Wasser sollte im Alltag immer nur bis zum "Optimum"-Stand aufgefüllt werden, sonst bekommen unsere Balkonblumen nasse Füße und schwächeln. In Urlaubszeiten von bis zu 14 Tagen können Sie bis auf "Maximum" auffüllen..

Tipp

Solange die Pflanzen (und damit die Wurzeln) noch klein sind, sollten Sie die Erde regelmäßig kontrollieren und bei Trockenheit entsprechend von oben gießen, denn die Wurzeln der Pflanzen sind noch zu kurz, um an das Wasser-Reservoir heranzukommen.

Alte Kästen einfach umrüsten

Motto "umrüsten"?

Wer sich nicht extra neue Blumenkästen anschaffen will, kann seine vorhandenen Kästen mit sogenannten Wasserspeichermatten auslegen. Diese Matten bestehen je nach Anbieter aus Polyacrylschaum oder aus recycelten Textilien. Die Speichermatten lassen sich mehrfach wiederverwenden und sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Neu angeboten werden sogenannte Wasserspeicher-Granulate, zum Beispiel aus Geohumus. Das ist ein Gemisch aus vulkanischem Gesteinsmehl und einem umweltverträglichen, wasserspeichernden Kunststoff. Dieses Granulat gibt das gespeicherte Wasser nach und nach an die Pflanzerde ab. Bei richtiger Verwendung kommt man mit bis zu 50 Prozent weniger Gießwasser aus.

Experten-Tipp:

Ungefähr dreimal in der Balkon-Saison sollten Sie Ihre Balkonpflanzen von oben auf die Erde gießen, ohne das Standrohr zu benutzen. So wird dafür gesorgt, dass die Nährsalze im Lauf der Zeit nicht von unten nach oben wandern und sich in der obersten Erdschicht anreichern!

Seltener gießen... auch im Beet

Und der Tipp für Freilandgärtner: