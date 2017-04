SWR Gartentipp Die Vielfalt der Vergissmeinnicht

Das klassische Wald-Vergissmeinnicht wird bis 20 Zentimeter hoch und blüht in Blau, Zartrosa und Weiß. Diese Wald-Vergissmeinnicht haben samtweiche behaarte Blättchen. Der botanische Name Myosotis spielt darauf an – er bedeutet nämlich "Mause-Ohr". Am hellen Waldrand fühlt sich das Wald-Vergissmeinnicht am wohlsten, aber es gedeiht auch in der vollen Sonne.