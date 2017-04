SWR Gartentipp Bodenaktivierer - zur Freude der Pflanzen

"Bodenaktivierer" gibt es in flüssiger Form zum Gießen und in fester Form zum Ausstreuen. Sie enthalten keinen Dünger, sondern geben dem gesamten Bodenleben einen Schub. Gebundene Nährstoffe werden besser aufgeschlossen und können von den Pflanzen gut aufgenommen und genutzt werden. Auch die Wurzeln bilden sich stärker aus und die Pflanzen gedeihen prächtig.

Holzasche zu verwenden ist problematisch, denn in größeren Mengen wird zu viel Stickstoff im Boden gebunden, was zu echten Mangelerscheinungen führen kann. Bringen Sie Holzasche also nur in sehr geringen Mengen im Garten aus, etwa ein bis zwei Zentimeter Höhe in einem Jahr. Das Gleiche gilt übrigens für Kaffeesatz: Bitte nur sparsam ausbringen.