Hasentörtchen

Biskuitplatte: Karotten fein reiben und noch zur Seite stellen. Mehl mit Backpulver und Gewürzen sieben, mit den Nüssen vermischen. Eier trennen. Eiweiß mit Salz und etwas Zucker anschlagen. Nimmt der Schnee an Volumen zu, Restzucker unter ständigem Rühren einrieseln lassen. Dann Eigelbe, Karotten und die Mehlmischung homogen unterrühren.

Füllung: Von den Bananen pro Häschen zwei Scheiben abschneiden, zur Seite legen und mit etwas Zitronensaft bestreichen, damit sie nicht braun werden (gibt nachher die Hasen-Bäckchen). Restliche Bananen würfeln und auch mit Zitronensaft beträufeln. Nougat erwärmen (Mikrowelle/Wasserbad), bis er flüssig ist. Dann in die Spritztüte füllen und damit ganz wild die Biskuitplatte „bemalen.“ Darauf die Bananenwürfel verteilen. Sahne mit Zucker, Vanillezucker und Sahnestandmittel steif schlagen, ebenfalls auf dem Biskuit verstreichen.

Mein Spezialtipp: Am oberen Ende der Biskuitplatte die Füllung nur spärlich auftragen. Sonst läuft sie aus, wenn man dort die Rolle „verschließt.“

Rolle: Biskuitplatte von unten nach oben gleichmäßig einrollen, dabei mit dem Backpapier spannen. Anschließend wie genannt kühlen. Dann in 4 cm dicke Stücke („Törtchen“) schneiden. Törtchen auf eine mit Mandelplättchen bestreute Arbeitsplatte legen, auch auf den Gebäcken noch Mandelplättchen verteilen.

Hasenlook: Pro Törtchen einen Pappstreifen schneiden, jeweils 4 cm breit und 29- 30 cm lang. Die letzten 4 cm an jedem Streifen schräg abschneiden. Jedes Gebäck mit einem Pappstreifen „ummanteln.“ Pro Gebäckstück noch zwei Hasenohren aus der Pappe schneiden.

Die zurückgelegten Bananenscheiben als Hasen-Bäckchen auf den Törtchen anordnen. Mit etwas Schlagsahne jedem Häschen zwei Zähne und zwei Augen und mit der Schokolade Pupillen und Näschen aufspritzen. Jetzt sieht man, wie die Ohren korrekt sitzen müssen, man klebt sie von hinten an die Manschette. Abschließend noch die Manschetten beschriften, so findet jeder Gast seinen Platz am Kaffeetisch samt seinem süßen Osterpräsent.