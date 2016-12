SWR4 Gartentipp Viel Glück mit Klee und Bambus

Der Glücksklee wird so etwa 10 bis 15 Centimeter hoch, ist eigentlich ein Sauerklee und seine Blätter sind alle viergeteilt. Damit endet die ewige Suche nach dem "vierblättrigen Kleeblatt". Mit ein bisschen Geschick lässt er sich gut übers Jahr bringen. Am besten stellt man ihn an einen hellen und kühlen Platz, zum Beispiel im Hausflur. Trockene Heizungsluft hingegen verträgt der Glücksklee nur schlecht. Sie sollten ihn also nicht ins geheizte Wohnzimmer stellen! Ab dem Frühjahr darf die Pflanze im Freien stehen und im Halbschatten auch den Sommer verbringen.