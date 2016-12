Rechtstipp Stolperfallen beim Geschenkgutschein

Wer einen Gutschein schenkt, sollte ein paar rechtliche Fakten kennen. So sind Gutscheine in der Regel drei Jahre lang gültig. Klaus Hempel aus unserer Rechtsredaktion weiß mehr und kennt auch die Ausnahmen

Ein Händler oder Verkäufer darf auch kürzere Fristen als die 3 Jahre festlegen. Die müssen dann auf dem Gutschein stehen und dürfen nicht zu kurz sein. Das führt allerdings auch immer wieder zu Rechtstreitigkeiten. So befristete zum Beispiel der Internethändler Amazon früher Geschenkgutscheine auf ein Jahr. Das Oberlandesgericht in München aber entschied, dass das nicht zulässig ist, weil das die Kunden unangemessen benachteiligt. Man muss also im Einzelfall prüfen.