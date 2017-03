Weltfrauentag 2017 Der Ruf nach Gleichberechtigung

Einst ging es um das Frauenwahlrecht, das die Frauen in Deutschland 1919 erlangten. In anderen Bereichen kämpfen Frauen immer noch um Gleichberechtigung - hierzulande und in aller Welt.

Frauen in einer Nähfabrik in Rangun

Bei den berufstätigen Frauen fällt auf, dass viele unterbezahlt arbeiten und in prekären Arbeitsverhältnissen feststecken. So arbeiten Frauen beispielsweise in der Textilindustrie in Myanmar und Vietnam bis zu 18 Stunden täglich, ohne dass sie sich und ihre Familien davon ernähren können. Der Profit ihrer Arbeit geht an die Unternehmen, die sie beschäftigen. Weltweit haben Frauen ein höheres Armutsrisiko als Männer.