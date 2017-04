Ninja Degens Reise begann in Dossenheim Nord, führte über Heidelberg, Friedrichshall und Mosbach schließlich zurück nach Mannheim. Damit durchfuhr sie einen größeren Teil des VRN auf baden-württembergischen Gebiet. Ihr Fazit fällt insgesamt gut aus, bis auf ein paar Details...

In der App und auf der Internetseite super und einfach zu bedienen, vor allem die Fahrplanauskunft ist sehr einfach und verständlich. Einziger Kritikpunkt: Weder in den Fahrzeugen noch an den Bahnhöfen war Personal, das man nach konkreten Informationen hätte fragen können (3 von 4).