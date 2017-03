Verzichten, aber richtig! Was bringt das Fasten?

Fasten ist ein bewußter Verzicht auf etwas Liebgewonnenes und nur schwer zu bewerkstelligen. Zu sehr hat uns die Gewohnheit im Griff. Wie es dennoch gelingen kann, auf etwas zu verzichten erklärt unser Motivationsexperte. Wenn Sie überlegen, in der Fastenzeit abzunehmen, dann hat unser Ernährungsexperte ein paar wichtige Tipps für Sie. Lesen Sie außerdem, was Promis vom Fasten halten und was eigentlich die Unterschiede zwischen Kuren wie Buchinger, Mayr oder Detox sind.