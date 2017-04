Regionencheck Nahverkehr Die fünf wichtigsten Ergebnisse

SWR4 Baden-Württemberg hat in einer umfangreichen Datenanalyse den öffentlichen Nahverkehr im Land untersucht. Die Ergebnisse zu den Preisen, den Fördergeldern und den Leistungen für die Kunden haben wir in Grafiken und Tabellen aufbereitet. Für den schnellen Leser haben wir hier fünf wichtige Ergebnisse zusammengefasst.

Kleinere Verbünde sind nicht automatisch auch günstiger

In einem kleineren Verbund kann man naturgemäß nicht so viel Strecke machen wie in einem Großen, und es gibt in der Regel auch weniger Haltestellen. Ein weniger umfangreiches Angebot heißt aber nicht automatisch auch, dass die Netzkarte mit dem größten Leistungsumfang weniger kostet als in größeren Verbünden mit mehr Möglichkeiten. Beispiel: Der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund, kurz bodo, verlangt für sein umfangreichstes Tagesticket 15 Euro. Dafür gibt es rund 1.700 Haltestellen. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, kurz VRN, bietet mit 7660 mehr als viermal so viele Haltestellen. Die Netzkarte mit dem größten Leistungsumfang kostet aber nur knapp drei Euro mehr.

Was gibt es für den Preis einer Tageskarte?

Unsere Modellrechnung: Wie viel Quadratkilometer Fläche im jeweiligen Verbund kann man für jeden Euro einer Tagesnetzkarte befahren? Die Daten deuten darauf hin, daß grundsätzlich flächengroße Verbünde pro Euro Tageskarte längere Reisen ermöglichen, als die kleinen. Am "weitesten" kommt man demnach mit einem Euro beim Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau, kurz naldo. Knapp 260 Quadratkilometer kann man nach unserer Rechnung für jeden Euro einer Tageskarte dort fahren. Die meisten Haltestellen pro Euro einer Tageskarte bekommt man demnach beim VRN: Knapp 228.

Deutliche Unterschiede bei Schülermonatskarten

Beim vgf zahlen Schüler für einen Monatskarte für eine Tarifzone laut Tarifpreis knapp 60 Euro. Beim TUTicket, also beim Verkehrsverbund Tuttlingen, kommen Schüler (oder ihre Eltern) hingegen mit gut 27 Euro am Günstigsten weg, das ist weniger als die Hälfte. In diesem Bereich muss man allerdings berücksichtigen, dass durch Zuschüsse der Kreise an die Eltern diese Tarifpreise nur nominell sein können, die Eltern also de facto deutlich weniger zahlen müssen.

Der ÖPNV und die Senioren

Bei Seniorenmonatstickets, die in der Regel für das gesamte Tarifgebiet eines Verbundes gelten, sticht vor allem die des VRN heraus. Über 168 Euro zahlen Senioren dafür. Dies ist weit mehr als doppelt so viel wie das landesweit zweitteuerste Angebot, das der HNV, der Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr GmbH. Interessanterweise kommen die Senioren im VRN Verbund aber mit einem Jahresticket extrem günstiger weg, dann kostet der Monat nur noch gut 42 Euro. Am wenigsten müssen Senioren mit gut 38 Euro innerhalb des VSB Verkehrsverbund Schwarzwald Baar GmbH-Verbundes für eine Monatskarte zahlen.

Öffentliche Fördergeld-Anteile unübersichtlich und wenig vergleich