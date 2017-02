Ärztemangel Wo sind die Hausärzte auf dem Land?

Fast jeder zweite Bürgermeister in Baden-Württemberg befürchtet für seinen Ort einen wachsenden Mangel an hausärztlicher Versorgung. Das ergab eine Umfrage 2016. Der Handlungsbedarf wächst, da 35 Prozent der Hausärzte in Baden-Württemberg älter als 60 Jahre sind.

Mit dem "Versorgungsstärkungsgesetz" wollte Gesundheitsminister Hermann Gröhe der sich abzeichnenden mangelnden medizinischen Versorgung auf dem Land begegnen. Stärkere finanzielle Anreize und bessere Arbeitsbedingungen bei gleichzeitiger Einschränkung der Überversorgung in den Städten sollte für eine bessere Verteilung der Medinziner sorgen. Ein Jahr später stellt das ARD-Magazin "Monitor" in einem Beitrag vom 19.1.2017 fest: "An der Lage hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil: Die Überversorgung in der Stadt nimmt ebenso zu wie der Mangel auf dem Land."

"Gerade für eine älter werdende Gesellschaft ist eine gut erreichbare medizinische Versorgung, ambulant wie stationär, von besonderer Bedeutung." - Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.

Wie erklärt sich der Ärztemangel im Land?

Aufs Land will kaum einer: Bedingungen für Ärzte sollen besser werden. (Symbolbild)

Ländliche Kreise wie Pforzheim, Ortenau, Enz, Calw, Tuttlingen oder Breisgau-Hochschwarzwald sind vom Ärztemangel besonders betroffen, erklärt Dr. Oliver Erens von der Landesärztekammer BW im Gespräch mit SWR4. Aber auch in einigen Bezirken ansonsten gut versorgter Städte sei ein Ärztemangel erkennbar. Viele frisch ausgebildete Ärzte gehen lieber ins Ausland, das mit höherer Vergütung und besseren Arbeitsbedingungen locke. Dazu komme, dass Frauen häufig Familienplanung und Beruf unter einen Hut bringen müssen und sich daher um einen Teilzeit-Job in Anstellung bemühen und nicht gleich als niedergelassene Ärztin auf dem Land arbeiten wollen. Grundsätzlich sei eine Tendenz erkennbar, dass Uni-Absolventen lieber in die Anstellung gehen.

Der Neurologe Dr. Wolfgang Kaiser singt das Lied vom letzten Hausarzt

Wie will man dem drohenden Ärztemangel begegnen?

Oliver Erens von der Landesärztekammer nennt das Beispiel Tuttlingen. Hier werden junge Menschen, die Medizin studieren wollen, über die Vorzüge der Arbeit auf dem Land informiert, auf Finanzierungshilfen angesprochen und über die vorhandene familienfreundliche Infrastruktur aufgeklärt. Ziel ist es, bei den potentiellen Nachwuchsmedizinern ein positives Image des Berufs "Landarzt" zu schaffen.

Das Beispiel Ellhofen

In Ellhofen zeigen Plakate am Ortseingang ein großes Bild eines neuen Ärztehaus - die Stadt mit ihren 3.600 Einwohnern sucht für das Objekt eines privaten Investors einen Arzt. Doch trotz ausreichender Parkplätze und einer guten Lage sucht die Stadt bisher vergeblich: Auch die Aussicht auf eine zeitweise Mietübernahme durch die Stadt scheint für Ärzte kein Argument zu sein, in Ellhofen zu arbeiten. Verschärfend kommt oft genug eine Kettenreaktion in Gang: Ist der Arzt erst weg, dann geht bald auch die Apotheke.