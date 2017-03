Live im Blog Fastenzeit im Kloster Sießen

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Bis Ostern werden Christen in aller Welt 40 Tage lang Verzicht üben und sich auf sich selbst besinnen. Wir beginnen die Zeit der Umkehr als Gäste im Sießener Kloster, wo wir erleben wollen, wie die Franziskanerinnen den Auftakt zur Fastenzeit gestalten und erleben.

Unser SWR4-Team erlebt die Morgenandacht der Franziskanerinnen, wird beim Frühstück (mit)-schweigen, den Fastenweg gehen und im neuen Klostercafé erfahren, was dort am Aschermittwoch im Angebot ist. Wir möchten erfahren, wie es sich in einem der schönsten Kloster Oberschwabens lebt und wie der Alltag der Schwestern aussieht. Die Beobachtungen finden Sie in diesem Blog und hören Sie heute im Programm in SWR4 Baden-Württemberg zwischen 6 und 16 Uhr.