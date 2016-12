Das Wetter Wir bekommen andere Winter

Generell sind es vor allem die Winter, die in Deutschland in den letzten 20 bis 30 Jahren wärmer wurden. Klimaforscher erwarten auch, dass der Trend anhält. Das kann aber sehr stark schwanken. Vor allem ist immer wieder mit extrem kalten Wintereinbrüchen zu rechnen. Der Grund dafür ist ganz im Norden des Planeten zu suchen: Es ist die schrumpfende Eisfläche in der Arktis. Sie verändert die globale Windzirkulation, vor allem die sogenannten Jet Streams in der Höhe. Das führt dazu, dass in den Wintern häufiger als früher, regelrechte Wellen von kalten Luftmassen aus dem Norden kamen und viel Schnee brachten. Aber das ist eben nicht berechenbar.