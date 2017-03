SWR4 Studiogast Vincent Gross Aus Gross kann was Großes werden

Aus Gross kann was Großes werden

"Rückenwind" ist der Titel des Debüt-Albums von Vincent Gross, auf dem 14 Songs zu finden sind. Beim Nachwuchswettbewerb "Hello again" im Schweizer Fernsehen empfand ihn die Jury wie einen "explodierenden Vulkan". Vielleicht ja, weil ihn die Melodien, die er singt, mit der Menge an Adrenalin versorgen, um sich auf der Bühne optimal zu verwirklichen.