Stargäste: Kathy & Patricia Kelly "Die Backstage-Tür steht offen"

Nicht erst am 19. Mai, wenn die Kelly Family nach vielen Jahren wieder auf der Tour-Bühne steht, werden viele Fans von damals in Erinnerungen schwelgen. Das Fehlen von Paddy und Maite Kelly ist dabei zwar ein kleiner Wermutstropfen. Aber Patricia, Joey und der mittlerweile 34-jährige Angelo werden unter anderem wohl von ihren Geschwistern Kathy und Johnny, der siebzehn Jahre lang auf keiner Bühne mehr war, ergänzt.

Auf dem neuen Album der Kelly Family "We got love" ist es Angelos elfjährige Tochter Emma, die den Kelly-Klassiker "An angel" singt. Ob sie bei den Konzerten mit auf der Bühne sein wird, lässt die Familie offen und schließt kurzfristig eingeschobene Gastauftritte anderer Geschwister nicht aus ("Die Backstage-Tür steht offen"), was eine durchaus schlaue Marketingstrategie ist.