Ein frühes Zeugnis seines sozialen Engagements sind die beiden mittlerweile schon legendär gewordenen Benefizkonzerte zugunsten zweier Schulen, die er am 19. und 20. April 1959 in der New Yorker Carnegie Hall gab. Die Vorstellungen, die in jeweils drei Blöcke gegliedert waren ("Moods of the American Negro"/"In the Caribbean"/"Round the world"), erschienen in Auszügen auf einem Doppelalbum, das 1960 mit dem Grammy Award für die "beste Technik" ausgezeichnet wurde. Den krönenden Abschluss bildete "Matilda", bei dem nicht nur das Publikum, sondern auch die Musiker des Orchesters und der Dirigent mit einstimmten.