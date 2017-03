Stars im Studio DJ Ötzi

Seine große Liebe heißt Sonja, die ihn auch managt. Auch seine Tochter Lisa Marie, so verrät Gerry stolz, singt wahnsinnig gerne und würde am liebsten in Papas Fußstapfen treten. Doch diese Fußstapfen sind mittlerweile ziemlich groß und weil das Leben als Megastar auch seinen Tribut fordert, hat sich der 46-Jährige vorgenommen im Mai auf Wanderschaft zu gehen. Dann will er zusammen mit einem Freund den Jakobsweg erwandern. Wir wünschen ihm viel innere Einkehr dabei und vor allem - dass die Schuhe nicht drücken!