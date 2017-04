"Dank an all meine wundervollen Gesangspartner, die mir ihre Zeit geschenkt und ihr Talent mit mir geteilt haben" schrieb Barbra Streisand zu ihrer CD "Duets". In vielen Jahrzehnten entstanden bemerkenswerte Duette, den Anfang machte Judy Garland, mit der sie 1963 zusammen "Happy days are here again" sang. Die klangvolle Liste umfasst weiterhin Namen wie Neil Diamond ("You don’t bring me flowers"), Frank Sinatra ("I’ve got a crush on you"), Céline Dion ("Tell him"), Bryan Adams ("I finally found someone") oder Don Johnson ("Till I loved you"), um nur eine Handvoll zu nennen.