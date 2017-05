SWR4 Stargast Anna-Maria Zimmermann "Ich bin so ein kleiner Plan-Freak"

Anna-Maria Zimmermann erscheint überpünktlich zum Interview im Stuttgarter Funkhaus. "Ich bin so ein kleiner Plan-Freak" erzählt sie , während wir die Stufen Richtung Studio hochlaufen. "Sogar an den Montagen", meint sie, " eigentlich immer unser freier Tag, der dem Privatleben vorbehalten sein soll, frage ich meinen Mann im Vorfeld, was wir alles in den 24 Stunden erledigen und erleben wollen!"