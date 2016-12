Bei angenommenen 400 Millionen Kindern, die weltweit an den Weihnachtsmann glauben und die in 200 Millionen Haushalten leben, müsste der Weihnachtsmann am Weihnachtstag mit rund 28.000 Kilometern pro Sekunde unterwegs sein – und dabei rund 500.000 Tonnen Geschenke in seinem Schlitten transportieren, ein Gewicht, für das er 130.000 Rentiere braucht.