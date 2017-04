Der Mensch setzt Tiere schon lange im Krieg ein. Darum geht es in einem neuen Buch: Klauende Raben, mörderische Fische oder explosive Fledermäuse.

Tiere sind die Wegbegleiter des Menschen. Sie sind dabei vieles zugleich: Treue Beschützer, eine nie versiegende Nahrungsquelle und unentbehrliches Transportmittel. Auch im Krieg spielen Tiere seit jeher eine wichtige Rolle. Man kann auf Pferden in die Schlacht reiten, große Distanzen mit Lasten zurücklegen, Tauben als Briefboten über die feindlichen Linien schicken. Hunde bewachen die Kriegsgefangenen.

Brieftaube mit Kamera - Spionage-Museum in Washington

Das Tier wird menschenähnlicher gemacht und somit zu einem unheimlichen „Soldaten“. Die wenigsten dieser Ideen für den Einsatz von Kriegstieren gelangten an die Öffentlichkeit. Die Geschichte der Kriegsführung steht in vielerlei Hinsicht in direktem Zusammenhang mit dem Einsatz von Tieren. Verstörend sind zum Beispiel Fotos, die mit Gasmasken ausgestattete Spürhunde im Ersten Weltkrieg zeigen.