Baden Württemberg ist in Sachen biomedizinischer Forschung Spitze, doch das hat auch seinen Preis: Im Bundeslandranking zu Tierversuchen belegt das Land den traurigen ersten Platz, das heißt: in Baden-Württemberg werden am meisten Tiere in den Labors der Forschung –wie es zynisch heißt- „verbraucht“. Im Jahr 2015 waren es über 461.000 Tiere, die meisten von ihnen mussten für die Grundlagenforschung leiden oder gar sterben.