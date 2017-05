SWR2 Radio Akademie Das neue Deutschland

Es ist Wahlkampf. Möglicherweise werden bald sieben Parteien im Bundestag sitzen – so viele wie nie zu vor. Doch wofür steht Deutschland heute? Nach Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung ist Deutschland heute so stark wie nie zuvor: das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich erfolgreichste Land in Europa. Welche Rolle spielt unser Land in der Welt – und welches Bild hat die Welt von uns?