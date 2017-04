Schalter im Gehirn Wie Kinder lernen, sich in andere hineinzudenken

Im vierten Lebensjahr sind Kinder in der Lage, sich in andere Menschen hineinzudenken. Oder doch schon früher? Die Befunde scheinen widersprüchlich – eine Studie könnte helfen, das Rätsel um die "Theory of mind" zu lösen. Der Wissenschaftsjournalist Martin Hubert hat sie sich angesehen.

Worin liegt die Bedeutung der Studie?

Menschen besitzen die Fähigkeit, sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen – zu verstehen, was ein Gegenüber denkt, sieht, glaubt, will. Für diese Fähigkeit haben Psychologen den Begriff "Theory of mind" geprägt, eine "Theorie des Geistes". Umstritten ist allerdings, wann Kinder diese Fähigkeit ausprägen. Die aktuelle Studie stammt von Charlotte Grosse Wiessmann vom Max-Planck-Institut für Kognitions-und Neurowissenschaften in Leipzig. Sie hat zeigen können, dass diese Theory of Mind vielfältiger ist als bisher gedacht und zugleich eine entscheidende Gehirnstruktur identifiziert.

Bisher war eine gängige Lehrmeinung, dass Kinder die Theory of mind im vierten Lebensjahr erwerben. Wie kam man denn darauf?

Das geht auf Versuche in den 1980er-Jahren zurück. Da zeigte man Kindern z.B., dass in einer Smarties-Packung keine Smarties waren, sondern Malstifte. Dann fragte man sie: "Was, denkst du, denken andere Kinder über den Inhalt der Smarties-Packung, die noch nicht hineingeschaut haben?" Fast alle Vierjährigen sagten dann, die würden Smarties erwarten. Sie konnten also von ihrer eigenen Perspektive absehen – ich weiß, dass da Malstifte drin sind - und sich in die Perspektive der anderen Kindern versetzen: die anderen denken, in einer Smarties-Schachtel müssen einfach Smarties sein. Dreijährige dagegen sagten fast alle, die anderen Kinder würden glauben, dass da Malstifte drin sind. Sie konnten sich also nicht in die Perspektive der anderen Kinder hineindenken. Diese Testergebnisse führten dann zu dem Dogma: die Theory-of-mind-Fähigkeit setzt erst mit dem vierten Lebensjahr ein.

Und da kommen die Leipziger jetzt zu anderen Ergebnissen?

Ja, es gab auch schon andere Studien, die die Theory of mind früher ansetzen. Es ist ja so: Bei dem Smarties-Test stellt man den Kindern ja eine sprachlich ziemlich komplizierte Frage: "Was denkst du, denken andere – nicht anwesende - Kinder über den Inhalt der Smarties-Packung, die noch nicht hinein geschaut haben?" Das erfordert eine relativ hohe Abstraktionsleistung. Womöglich, dachten einige Forscher daher, setzt dieser Test einfach schon zuviel Sprach-und Abstraktionsfähigkeit voraus, und sie entwickelten andere, einfachere Tests.

Wie sahen die aus?

Zum Beispiel testete man das Blickverhalten von jüngeren Kindern. Kinder sehen da zum Beispiel eine Videoszene, in der ein Mann zum Beispiel einen Ball versteckt. In der nächsten Szene sucht er ihn dort, wo er ihn versteckt hat. Die Kinder schauen da nur kurz hin: ist ja zu erwarten, dass er ihn dort sucht, ist also uninteressant. In einer anderen Szene dagegen sucht der Mann den Ball an einer anderen Stelle. Und da schauen schon 15 Monate alter Kinder viel länger hin, sie wundern sich offenbar darüber, dass er den Ball an einer falschen Stelle erwartet. Sie haben also den Widerspruch zwischen seinem Verhalten und seinem inneren Wissen erkannt.

Gab es da nicht auch ganz witzige Tests mit einem Krümelmonster?

Ja , da sahen Zwei bis Dreijährige auf eine Puppenbühne und sahen, wie das berühmte Krümelmonster in eine volle Keks-Dose hineinschaut und dann wieder weggeht. Kurz danach kommt es zurück und geht hocherfreut auf die Keksdose zu, so als wolle es jetzt wirklich was naschen. Da schauen die Kinder ziemlich ungerührt zu. In einem zweiten Durchgang kommt aber, nachdem das Krümelmonster weggegangen ist, eine andere Puppe und isst die Keksdose leer. Wenn das Krümelmonster danach wieder zurückkommt und auf die Keksdose zugeht, werden die Testkinder ganz aufgeregt, sie gucken erschreckt und versuchen, das Krümelmonster zu warnen. Sie haben also erkannt, dass das Krümelmonster von einer falschen Erwartung ausgeht.

Man spricht bei diesen Studien von einer sogenannten "impliziten", also eher spontanen, sinnlichen Theory of mind - im Unterschied zur expliziten, also stärker sprachlich geprägten und bewussten Theory of mind bei dem Smarties-Test. Und das hat zu der Diskussion geführt, ob das zwei verschiedene Fähigkeiten sind oder ob es nur eine Theory of mind gibt, die eben anfangs nur sehr schwach ausgebildet ist und erst mit dem vierten Lebensjahr so richtig beginnt.

Und das haben die Leipziger Max-Planck-Forscher jetzt auflösen können?

Ja, die Leipziger Forscher haben dreijährige und vierjährige-Kinder sowohl implizite wie auch explizite Theory of mind-Tests machen lassen. Vierjährige konnten beide Tests bewältigen, die Dreijährigen aber nur den impliziten Theory of mind-Test. Die Forscher entdeckten dabei, dass erst ab dem vierten Lebensjahr eine Nervenfaserverbindung im Gehirn gut ausgereift ist und dass diese Verbindung nur bei den expliziten Tests in Anspruch genommen wurde. Diese Nervenfasern verbinden Areale, mit denen wir uns in andere hinein versetzen, mit solchen Hirnarealen, mit denen wir verschiedene Geisteszustände repräsentieren, also geistig festhalten und hierarchisch ordnen können. So nach dem Motto "Es gibt Geisteszustand A und Geisteszustand B, und hier in dieser Situation ist A relevanter als B". Das bedeutet, dass die verschiedenen Theory of mind-Fähigkeiten im Gehirn völlig unterschiedlich verankert, also eigenständig sind.

Also wir müssen davon ausgehen, dass wir schon recht früh spontan auf Andere reagieren können und dass wir das später auch in sehr bewusster, reflektierter Form können. Was schließen wir daraus?

Das führt uns nochmal vor Augen, wie stark wir sozusagen von Beginn an sozial "konzipierte" Wesen sind. Schon bevor wir einigermaßen abstrakt denken und sprechen lernen, können wir uns in die Perspektive anderer versetzen. Man sollte also bereits im Umgang mit 15 Monate alten Kleinkindern davon ausgehen, dass sie uns ganz durchschauen können und sollten bewusst mit unseren Erwartungen und Absichten ihnen gegenüber umgehen.

Also das, was Eltern von kleinen Kindern schon immer ahnten?