Zolpidem zählt zu den am häufigsten verordneten Schlafmitteln. Mittlerweile ist wissenschaftlich belegt, dass Zolpidem bei längerer Einnahme stark abhängig macht und Nebenwirkungen bis hin zu Halluzinationen und Schlafwandeln hat. Dennoch verschreiben Ärzte das Mittel gerne – und das mit einem Trick.

Angefangen hat Melanie Büttners Sucht vor über 20 Jahren. 1994 verschreibt ihr der Hausarzt das Schlafmittel Zolpidem. Es sei, so sagt er, völlig frei von Nebenwirkungen. Doch bald hat sie Halluzinationen, schlafwandelt, bekommt aber das Medikament immer wieder von Ärzten verschrieben.

Aus einer Tablette am Abend werden im Laufe der Jahre immer mehr. Melanie Büttner muss ihre Dosis ständig steigern. Sie wird süchtig, nimmt die Schlafmittel sogar tagsüber – bis zu 20 Stück. Ihrem Umfeld bleibt das natürlich nicht verborgen. Immer häufiger lässt sich die Verwaltungsangestellte krankschreiben, ist tagelang kaum ansprechbar, aber ständig auf der Suche nach neuen Schlaftabletten.

Die Journalistin Dagmar Stoeckle wollte herausfinden, wie leicht es wirklich ist, von Ärzten Schlafmittel wie Zolpidem, Zopiclon oder Zaleplon zu bekommen. Das sind die so genannten Z-Drugs, die nach vier bis sechs Wochen Dauereinnahme süchtig machen und dennoch in Deutschland jedes Jahr millionenfach verschrieben werden.

Dagmar Stoeckle hat einen einfachen Test gemacht, und gegenüber Allgemeinmedizinern und Internisten erzählt, sie würde an Einschlafstörungen leiden. Keiner der Ärzte hat Dagmar Stoeckle vorher gekannt, keiner kannte irgendwelche Vorbefunde von ihr – oder hat danach gefragt. Zwar bekam sie beim ersten Anlauf die Warnung vor einer Suchtgefahr der Medikamente, doch trotzdem das Rezept dafür.

Man erzählt eine gute Geschichte und bekommt die gewünschten Schlafmittel. Dass diese Z-Drugs schnell abhängig machen, ist bekannt - und für viele Ärzte wohl ein Grund, einen bestimmten Trick anzuwenden. Denn nur so lässt sich erklären, dass in Deutschland zwar die Zahl der Verschreibungen sinkt, sich die Zahl der hier verkauften Schlafmittel-Packungen jedoch verdoppelt hat. Warum das so ist, erlebt Dagmar Stoeckle beim nächsten Arzt.