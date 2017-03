Gebärmutterhalskrebs Neue Regelungen zur Früherkennung

Der sogenannte "PapTest" soll Gebärmutterhalskrebs frühzeitig erkennen. Frauen ab 35 Jahren soll er künftig nur alle drei Jahre bezahlt werden. Das hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Zurecht? Martin Gramlich im Gespräch mit SWR Wissenschaftsredakteurin Ulrike Till.

Warum soll es für Frauen ab 35 jetzt seltenere Krebsabstriche geben, dafür aber gleich zwei unterschiedliche Testmethoden?

Das ist in der Tat erst mal verwirrend, soll aber die Krebsfrüherkennung verbessern, dafür gibt es auch stichhaltige Argumente. Beim Pap-Abstrich entnehmen Gynäkologen Zellen von Muttermund und Gebärmutterhals der Patientin und suchen nach bösartig veränderten Zellen. Unter dem Mikroskop lassen die sich in vielen Fällen so frühzeitig erkennen, dass man operieren kann, bevor überhaupt Krebs entsteht.



Der Pap-Abstrich bietet aber keine vollständige Sicherheit, es kommt immer mal wieder vor, dass Krebsvorstufen übersehen werden. Vor allem ein bestimmter Tumortyp, die sogenannten Adenokarzinome, bleiben mit dem Pap-Test häufiger unentdeckt. Deshalb nun zusätzlich der zweite Test auf HPV, also humane Papillomaviren: die sind für die meisten Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich, auch dafür braucht das Labor einen Schleimhaut-Abstrich. Aber auch dieser Test entdeckt nicht alle Infektionen – und übersieht die seltenen Fälle, die gar nicht virusbedingt sind, komplett. Deshalb setzt der gemeinsame Bundesausschuss jetzt auf eine Kombination der Tests, um künftig noch mehr Krebsvorstufen zu entdecken.

Und warum findet die Vorsorge dann nur noch alle drei Jahre statt und nicht mehr jährlich?

Das erklärt der Gemeinsame Bundesausschuss damit, dass Gebärmutterhalskrebs in aller Regel nur sehr langsam wächst – das Risiko, zwischen den Untersuchungen eine gefährliche Veränderung zu übersehen, gilt daher als sehr gering. Dass der Pap-Test im Moment noch jährlich angeboten wird – für jüngere Frauen bleibt es auch dabei – liegt eben genau daran, dass damit öfter mal was übersehen wird, verlässlich ist er als alleiniger Test nur beim jährlichen Arztbesuch. In Kombination mit dem neuen HPV-Test dagegen soll die Treffsicherheit nahe hundert Prozent liegen, daher der dreijährige Rhythmus. Trotzdem können Frauen jedes Alters auch weiter jedes Jahr zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen ihres Vertrauens: die Tastuntersuchung von Brust und Intimbereich ist zur Krebsvorsorge weiter Kassenleistung.

Warum spielt denn das Alter überhaupt eine Rolle, weshalb gilt die Neuregelung nur für Frauen über 35?

Das liegt daran, dass jüngere Frauen sehr häufig mit HP-Viren infiziert sind – meistens aber entsteht daraus gar kein Krebs, sondern die Infektion klingt nach ein bis eineinhalb Jahren ohne Folgen von selber wieder ab. Man würde mit häufigen HPV-Tests also viel zu oft falschen Alarm auslösen – daher sollen Frauen zwischen 20 und 35 wie bisher weiter nur zum jährlichen Pap-Abstrich. Bei Frauen ab 35 geht man davon aus, dass sie seltener wechselnde Partner haben – da humane Papillomaviren sexuell übertragbar sind, spielt das bei der Vorsorge eine Rolle. Aber die Altersgrenze ist schon ein Stück weit willkürlich, die Expertengruppe „Zervita“ beim Krebsinformationsdienst wendet auch ein, das könnte vor allem für Frauen zwischen 30 und 35 Nachteile bedeuten – bei ihnen müsste ein auffälliger Pap-Test unbedingt mit einem anschließenden HPV-Test abgeklärt werden. Das wird in den Leitlinien auch empfohlen, passiert aber längst nicht immer.

Wie sind denn die Reaktionen auf die geplante Änderung?

Gemischt mit positiver Tendenz. Die Fachgruppe beim Krebsinformationsdienst bezeichnet die Entscheidung trotz Zweifel an der Altersgrenze insgesamt als Fortschritt, auch Klaus Neis vom Berufsverband der Frauenärzte begrüßt das neue Früherkennungsprogramm. Er hat kürzlich bei einem Fachkongress aber auch betont, dass die bisher vorliegenden Studien sich schlecht auf Deutschland übertragen lassen; ob die Änderung tatsächlich zu weniger Krebstoten führt, lässt sich im Moment nicht sagen.

Der Gynäkologe Christian Albring, Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte sieht in einem Interview mit der Berliner Morgenpost vor allem zwei Punkte kritisch: mit dem jährlichen Pap-Abstrich wurden bisher immer wieder auch Tumore am Gebärmutterkörper, nicht nur am Gebärmutterhals, gefunden – diese Krebsfälle könnten bei selteneren Untersuchungen künftig zu spät entdeckt werden. Außerdem finden sich auch bei Frauen über 35 humane Papillomaviren, die nicht zu Krebs entarten – und zwar in etwa neunzig Prozent der Fälle. Das könnte zu häufigeren Kontrolluntersuchungen und überflüssiger Beunruhigung führen.

Und was sagen eigentlich die Betroffenen selbst?

Wenn man sich Foren zu entsprechenden Artikeln anguckt, denken viele erst mal, das sei ein reines Sparprogramm der Krankenkassen und empören sich darüber – mit Geld hat die Entscheidung aber definitiv nichts zu tun: da die HPV-Tests viel mehr kosten als der Pap-Abstrich, wird es für die Kassen eher teurer. Ich habe auch ganz kritische Posts von Männern gelesen, deren Frauen an Gebärmutterhalskrebs gestorben sind – trotz unauffälligem Krebsabstrich in den Monaten vor der Diagnose.

