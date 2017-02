Krebs ist in den Industrieländern die zweithäufigste Todesursache – doch in zehn oder zwanzig Jahren könnte die Statistik anders ausfallen. Immuntherapien gelten als besonders schlagkräftige Waffe.

Ja, da setzen Krebsforscher vor allem auf die sogenannten T-Zell-Therapien: dabei werden den Patienten Abwehrzellen entnommen und dann außerhalb des Körpers im Reagenzglas so umprogrammiert, dass die Abwehrzellen Tumore gezielt angreifen und vernichten. Diese genveränderten Killerzellen bekommt der Patient dann zurück – bisher meist direkt ins Blut. Bei verschiedenen Arten von Leukämie hat diese experimentelle Behandlung schon erstaunlich gut geklappt; in Kalifornien ist gerade erstmals auch ein Patient mit einem bösartigen Hirntumor damit behandelt worden. Das hat den Krebs über Monate gebremst. Noch ist das ein spektakulärer Einzelfall, aber er zeigt, dass genveränderte Immunzellen nicht nur im Blut, sondern auch an anderen Stellen des Körpers ans Ziel gelangen und Tumorzellen zerstören können.

Das hat in der Fachwelt auch für große Aufregung gesorgt und ist in der Tat sehr beunruhigend. Die amerikanische Arzneimittelbehörde hatte die sogenannte „rocket“-Studie der Pharmafirma Juno Therapeutics im Sommer schon mal vorübergehend gestoppt – damals waren drei Studienteilnehmer an Hirnschwellungen gestorben. Es hieß dann aber, das liege wohl an einer begleitenden Chemotherapie, die Tests durften dann mit einer anderen Chemo weiterlaufen. Vor zwei Monaten gab es aber zwei weitere Todesfälle, wieder nach Hirnödemen – deshalb hat das Unternehmen jetzt von sich aus die Versuche gestoppt.