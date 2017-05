Symptome werden übersehen Herzschwäche bei Frauen

Ursachen und Therapien

Von den über 70-Jährigen hat jeder zweite eine Herzschwäche, vermutet die Deutsche Herzstiftung. Das Problem ist: Viele wissen gar nicht davon und oftmals sind Frauen davon betroffen.

Dass man mal außer Atem ist, nach Luft schnappt und sich irgendwie schlapp fühlt, kommt vor, das kennt jeder. Wenn dieser Zustand aber anhält und man allmählich immer schlechter die Treppe hochkommt oder sich Wasser um die Fußknöchel sammelt, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Dahinter kann nämlich auch ein schwaches Herz stecken. Eine Erkrankung des Alters: Von den über 70-Jährigen hat jeder zweite eine Herzschwäche, vermutet die Deutsche Herzstiftung. Das Problem ist: Viele wissen gar nicht davon. Dabei verlängert es das Leben, wenn man eine Herzschwäche früh erkennt und behandelt.

Auch ein zu hoher Blutdruck ist eine schleichende Gefahr fürs Herz

Nur eine kleine Formschwäche, denkt Michael Slaby, als er es nicht mehr ohne Pause vom Wohnzimmer in die Küche schafft. Aber die Formschwäche hält an. Im Urlaub bekommt er beim Spaziergang plötzlich keine Luft mehr – panisch ruft seine Frau den Notarzt. Nun liegt Michael Slaby im Asklepios-Klinikum Harburg und erfährt zum ersten Mal, dass er ein schwaches Herz hat.

Warnsignale ignoriert

Der 58-Jährige hat nur noch 30 Prozent der normalen Herzleistung, massive Herzinsuffizienz, erklären ihm die Ärzte. Solche Fälle erlebt Britta Goldmann immer wieder. Sie leitet die Kardiologie am Asklepios-Klinikum. Denn viele Menschen überhörten die Warnsignale ihres schwachen Herzens. Die Ärzte vermuten, dass Michael Slaby einen stummen Herzinfarkt erlitten hat. Er selbst hat das gar nicht bemerkt. Beim Herzinfarkt geht das Herzmuskel-Gewebe zugrunde, es steht dann nicht mehr zum Pumpen zur Verfügung. Die Folge: Der schwache Herzmuskel schafft es nicht mehr, den Körper und die Organe mit ausreichend Blut und Sauerstoff zu versorgen: systolische Herzschwäche.

Herzschwäche ist keine eigenständige Krankheit, sondern die Folge von Vorerkrankungen, wie Engstellen in den Herzkranzgefäßen und Herzinfarkten. Aber auch ein zu hoher Blutdruck ist eine schleichende Gefahr fürs Herz. Denn er bewirkt, dass der Herzmuskel unelastisch wird, verdickt und versteift

Frauen sind betroffen

Auch dadurch fehlen dem Körper Blut und Sauerstoff. Die diastolische Herzschwäche trifft vor allem Frauen. Frauen wie Rosi Koopmann. Sie nimmt ihren hohen Blutdruck lange nicht ernst. Bis sie zusammenbricht und per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden muss. Dort wird zum ersten Mal überhaupt ihr Herz per Ultraschall untersucht: Ihre Herzkranz-Gefäße sitzen zu, auch die Herzschwäche ist sichtbar. Eine typische Geschichte. Denn in puncto Herz sind Frauen eine übersehene Patientengruppe, sagt Thomas Meinertz von der Deutschen Herzstiftung.

Frauen mit Herzschwäche haben ein erheblich größeres Risiko, an einer Herzschwäche zu sterben, als Männer

Für ihn sei es eine Tatsache, dass die übliche Herzdiagnostik bei den Frauen weniger gemacht werde als bei Männern. Und Frauen erhalten herztherapeutische Maßnahmen deutlich weniger als Männer. Zudem sind die therapeutischen Erfolge bei Frauen schlechter.

Herz in Gefahr

Frauen mit Herzschwäche haben ein erheblich größeres Risiko, an einer Herzschwäche zu sterben, als Männer. Doppelt so viele Frauen wie Männer sterben daran. Das ist statistisch nicht erklärbar. Thomas Meinertz vermutet, dass auch Mentalitätsunterschiede im Spiel seien. Denn Frauen würden mit ihren Symptomen oft übersehen und klagten weniger. Doch je früher eine Herzschwäche erkannt und behandelt werde, desto besser sei die Prognose, sagt Kardiologin Britta Goldmann. Das bedeutet zum Beispiel: sich täglich wiegen, denn plötzliche Gewichtszunahme kann ein Warnsignal für Wasser im Körper sein. Dann ist das Herz in Gefahr.