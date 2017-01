Im Frontalhirn sitzt das Zentrum für Sprache und Sprechen, es ist aber auch das Areal für unsere sozialen Fähigkeiten. Deshalb komme es - so Fließbach- allgemein zu einer gewissen emotionalen Abstumpfung, manchmal habe man das Gefühl, die Patienten könnten sich mit anderen Menschen gefühlsmäßig nicht mehr synchronisieren, sie könnten nicht mehr mitschwingen. Und dann habe man auch das Problem der Verhaltensenthemmung, die Betroffenen könnten ihre Impulse nicht mehr unterdrücken. Sie gingen zum Beispiel in den Supermarkt, sähen in der Auslage einen knackigen Apfel und müssten reinbeißen. Das Gedächtnis und die Orientierung der Betroffenen funktionieren zumindest über lange Zeit noch einwandfrei. Das ist ein Unterschied zur Alzheimer-Demenz. Und es gibt noch einen anderen. Klaus Fließbach: "Bei Alzheimer ist es so, dass es nur sehr wenige echte erbliche Formen gibt, das sind solche, die durch ein einziges Gen verursacht sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Gen an die Nachkommen weiter gibt liegt bei 50% . So was ist bei der Frontalhirndemenz häufiger. 10-20% der Patienten haben ererbte Formen".