Ohne Worte Wie Fische kommunizieren

Von Marko Pauli

Auch Fische haben Kommunikationsbedarf. Doch wie funktioniert das? Teilweise mit elektrischen Signalen - andere wie der Grunzer oder der Trommelfisch machen sich mit akustischen Signalen bemerkbar.

Der Verhaltensbiologe Jonathan Balcombe hat mit seinem Buch "What a Fish Knows" in den USA einen echten Überraschungserfolg landen können. Er zeigt dort anhand vieler anschaulicher Beispiele, zu welchen oft erstaunlichen Sinnes-, Orientierungs-, Lern- und Intelligenzleistungen Fische in der Lage sind.

Ein Rezensent schrieb, dass er dank des Buches eine Unterwasserzivilisation kennenlernen durfte, von der ihm zuvor so gar nichts bekannt war. Auch in Sachen Kommunikation unter Fischen gibt es bei Balcombe Interessantes zu erfahren. Die meisten Fakten zu "What a Fish Knows" hat Balcombe aus diversen wissenschaftlichen Publikationen zusammengetragen.

Einer, der dazu mehrere Beiträge geleistet hat, ist der Regensburger Biologe Bernd Kramer. Sein Spezialgebiet ist das der elektrischen Kommunikation von Fischen. Marko Pauli hat mit beiden Wissenschaftlern auf ganz herkömmliche Art kommuniziert.

Die gesamte Fischwelt ist ursprünglich elektrorezeptiv

Nachts auf einem Nebenfluss des Amazonas, in der Nähe von Manaus in Brasilien. Der Zoologe Bernd Kramer sitzt in einem Ruderboot, über Kopfhörer lauscht er der faszinierenden Unterwasserwelt unter ihm. Der Kopfhörer ist mit einer einfachen elektrischen Schaltung ausgestattet, so dass er wie eine Radioantenne funktioniert.

Konzert der Fischchöre

Elektrische Signale, die einige Fische hier von sich geben, werden hörbar. Das spezielle Interesse von Bernd Kramer gilt den Eigenmannien, Glasmesserfischen, die ein elektrisches Organ besitzen, das ein Signal von sinusähnlicher Kurvenform aussendet. Dieses dient der Orientierung und der Kommunikation mit Artgenossen. In der Gruppe bilden Eigenmannien harmonische Chöre.

Bernd Kramer hat herausgefunden, dass die Fische über ein äußerst hohes Frequenzunterscheidungsvermögen verfügen. Sie können Signale unterscheiden, die für das menschliche Ohr absolut gleich klingen, tatsächlich aber andere Strukturen aufweisen - für den Menschen nur mit einem Oszilloskop zu erkennen.

Es existieren viele Kommunikationskanäle: Elektrizität, aber auch Geruch und Berührungen werden zur Kommunikation genutzt

So gelingt es Eigenmannien, Fressfeinde zu enttarnen, die ein scheinbar identisches Signal ausstrahlen. Dass Fische elektrische Felder erzeugen und empfangen ist nicht auf die Glasmesserfische beschränkt. Denn die gesamte Fischwelt ist ursprünglich elektrorezeptiv. Bernd Kramer arbeitet seit über 40 Jahren zum Thema elektrosensible Fische. Einige seiner Forschungsthemen und – Erkenntnisse erlangen gerade neue Popularität, da sie im US-Bestseller "What a Fish Knows" aufgegriffen wurden.

Die Unterhaltung der Fische

Der Fisch denkt nicht, fühlt nicht, er ist ausdruckslos und stumm – stimmt alles nicht, sagt der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe, der in seinem Buch "What a Fish Knows" anhand diverser Beispiele aufzeigt, wie unterschätzt Fische allgemein sind. Sie können denken, Schmerz und Freude empfinden, Werkzeuge einsetzen und natürlich und auf verschiedene Arten kommunizieren, wie Jonathan Balcombe aufzählt.

Der Fisch denkt nicht, fühlt nicht, er ist ausdruckslos und stumm – stimmt alles nicht, sagt der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe

Viele Fische erzeugen Geräusche mit der Schwimmblase, die der Stabilisierung, aber eben auch der Kommunikation dient. Und zwar, indem sie sie vibrieren lassen oder sie an benachbarten Organen reiben. Fische erzeugen aber auch Geräusche mit den Zähnen oder den Gräten. Einige tragen die Geräusche die sie erzeugen schon im Namen, so wie der Grunzer oder der Trommelfisch.

Es existieren aber auch andere Kommunikationskanäle, Elektrizität, aber auch Geruch, Wasser ist für dessen Übertragung ein sehr gutes Medium. Wenn sie Angst haben, verbreiten Fische Stoffe, durch die Artgenossen schnell wissen, dass Gefahr droht. Auch Berührungen werden zur Kommunikation genutzt, so Jonathan Balcombe.

Streicheln und Kopfschütteln

Sie berühren sich, indem sie ihre Körper aneinander reiben. Das gilt nicht nur während der Paarungszeit. Der Putzerfisch etwa unterbricht manchmal seinen Reinigungsservice beim zu ihm kommenden Raubfisch und wedelt stattdessen sanft mit den Flossen gegen dessen Körper. Er tut das wahrscheinlich, um ihm zu gefallen, damit dieser "Kunde" zufrieden ist und beim nächsten Mal wieder ihn aufsucht, um sich putzen zu lassen.

Im Korallenriff ist eine weitere artübergreifende Kommunikation beobachtet worden, zwischen zwei großen Raubfischen, dem Riesenzackenbarsch und der Muräne. Der Barsch gibt der Muräne manchmal ein Signal, eine Art Kopfschütteln, um sie einzuladen gemeinsam mit ihm auf Jagd zu gehen.