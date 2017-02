Drehstart der SWR Kino-Koproduktion "Brechts Dreigroschenfilm" Lars Eidinger spielt Bertolt Brecht

Am 3. März beginnen die Dreharbeiten zur SWR Kino-Koproduktion von "Brechts Dreigroschenfilm". Autor und Regisseur Joachim A. Lang dreht mit Stars wie Lars Eidinger als Brecht, Hannah Herzsprung, Joachim Król und vielen anderen. Der Film interpretiert den Stoff der Dreigroschenoper neu - erstmals werden die legendäre Dreigroschenoper mit all ihren zu Schlagern gewordenen Songs mit der turbulenten Entstehungsgeschichte von Brechts nicht realisierten Filmtreatments verknüpft.

Eine freche, musikalische Satire, die in der Gegenwart ankommt, soll der Film laut Regisseur Lang werden: "Der Staub, der sich seit Jahrzehnten über den Klassiker gelegt hat, wird entfernt, der Haifisch bekommt wieder Zähne".

Lang verbindet seine Interpretation des Dreigroschenstoffes mit der turbulenten Entstehungsgeschichte von Brechts Filmtreatment. Brecht hatte 1930 zunächst am Drehbuch für die Verfilmung der Dreigroschenoper mitgearbeitet, wurde aber später nicht mehr beteiligt. Um den fertig gestellten Film kam es zu einem juristischen Streit.

Die Rahmenhandlung im neuen SWR-Film führt den Zuschauer ins Berlin der wilden 20er-Jahre. Der Tanz auf dem Vulkan, Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und aufkommender Faschismus bieten den Hintergrund für eine Art Making of des Brecht-Films, der nie gedreht wurde. Gezeigt werden soll der Versuch, einen Film in Konfrontation mit der Filmindustrie zu machen. Die Dreigroschenhandlung dagegen zeigt Brechts nicht gemachten Film selbst und entführt in ein Kunst-London um 1900 zum legendären Gangsterboss Mackie Messer und zu seinem Kampf mit dem Bettlerkönig Peachum.