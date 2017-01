Kleinert: "Es ist so, dass im Freizeitsport Leistungsebenen erreicht werden, die früher im Breitensport nicht gängig waren. Und was vielleicht noch schlimmer ist, dass wir vermehrt so ein Gesundheitsideal haben und ihm hinterher rennen. Das ist so ein rationales Gesundheitsideal: ich muss so und so viel Sport treiben, ich muss mich so und so ernähren und ich muss so und soviel mich bewegen, und das ist letztlich eher ein zwanghaftes Gesundheitsverhalten als ein mich wohl fühlen in der Bewegung. Und das ist tatsächlich etwas, was zugenommen hat."