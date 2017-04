Lauschangriff aufs Herz Das Stethoskop

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden Wissenschaftler heraus, dass viele Krankheiten von Mikroben verursacht werden. Krankheitserreger. Sie haben nicht nur dem französischen Erfinder des Stethoskops René Laennec den Tod gebracht. Sie sind bis heute eine Gefahr in Krankenhäusern. Vor allem die Erreger, gegen die gleich mehrere Antibiotika nicht mehr wirken.

Einer, der das behauptet, ist der Schweizer Mediziner Didier Pittet von der Uniklinik in Genf. Er hat mit Kollegen 2014 mit einer Hygiene-Studie in den Medien für Aufsehen gesorgt. Das Ergebnis: Die Stethoskope waren ähnlich stark belastet wie Teile der Hände der Ärzte. Und zwar sowohl mit normalen Bakterien als auch mit multiresistenten Keimen. Das betraf vor allem die Membran am Bruststück des Stethoskops.