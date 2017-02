Individualisierte Psychiatrie Die ganz persönliche Therapie

SWR2 Wissen. Von Martin Hubert

Nicht jeder der Stimmen hört, leidet darunter. In Westafrika ist das sogar Teil der Kultur. Die Psychiatrie muss individueller definieren, was psychisch „krank“ und therapierbar ist.

„Ich hab mir immer irgendwie gedacht, ich bin nur nicht stark genug für den Alltag und es liegt alles irgendwie bei mir, ich bin irgendwie falsch. Denn ich habe es ja vorher schon bemerkt, dass ich den Faden zum Leben irgendwie verliere.“ Wibke S. aus Hamburg. Mutter, Hausfrau, berufstätig. Ein Leben voller Stress. Oft entgleisten ihr die Gefühle und es war ein langer Weg, bis sie gelernt hatte, damit umzugehen.

Fall für den Seelenklempner

Immer wieder kämpfen Menschen mit dem Gefühl, falsch oder nicht ganz normal zu sein. Trotzdem fällt ihnen der Weg zum Psychiater schwer. Denn wer einmal den Diagnosestempel „psychisch krank“ verpasst bekommen hat, muss damit rechnen, stigmatisiert zu sein. Er wird dann nicht mehr als Individuum wahrgenommen, sondern als „Fall für den Seelenklempner“. Der an der Universität Liverpool lehrende deutsche Philosoph Thomas Schramme hat sich auf das Gebiet der Medizin- und Psychiatrieethik spezialisiert und kennt das Dilemma, in das der Begriff der psychischen Krankheit bis heute führt: „Ich würde mir wünschen, wir hätten ein Wort, das diese negative Bewertung nicht schon mitträgt.“

Diagnosen können zu Ausgrenzung führen

Thomas Schramme sieht zwar die Gefahr, dass Menschen durch psychische Diagnosen ausgegrenzt werden, ist aber der Meinung, dass wir trotzdem nicht um den Begriff der psychischen Krankheit herumkommen. Das beste Mittel gegen willkürliche Ausgrenzung sei, psychische Krankheit so klar wie möglich zu definieren.

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts haben die Psychiater Diagnosesysteme geschaffen, mit denen sich psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder Depression klassifizieren lassen. Sie heißen ICD oder DSM und haben dazu geführt, dass Patienten von verschiedenen Psychiatern meist auch die gleiche Diagnose erhalten. Die Frage ist jedoch, ob die Kriterien für diese Diagnosen nicht zu allgemein sind, um dem einzelnen Individuum wirklich gerecht zu werden.

Bei Wibke S. hat es Ende 2006 bei einem Termin beim Hausarzt angefangen. Sie ist kollabiert, ihr Kreislauf brach zusammen und niemand konnte sich erklären warum. Sie war sehr erschöpft, verspürte keine Fröhlichkeit mehr, kam einfach nicht mehr auf die Füße und ging dann für weitere Untersuchungen regelmäßig zum Hausarzt. Wibke S. beginnt, ein „psychiatrischer Fall“ zu werden. Noch dazu ein besonders komplizierter: Diagnostiziert wurden bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Depression und die Borderline Störung.

Liegen psychischen Krankheiten genetische Defekte zugrunde?

Die herkömmliche Psychiatrie orientiert sich bisher stark an der Medizin und versucht die Symptome in ähnlicher Weise auf objektive Kriterien zurückzuführen wie bei körperlichen Krankheiten. Thomas Schramme meint: „Wir kennen aus der Medizin die Idee von Funktionen des Körpers: Das Herz hat die Funktion, Blut zu pumpen, aber nicht Geräusche zu produzieren. Ähnlich könnte man sagen, gibt es auch für die Psychiatrie genau dieses Kriterium, die Störung von Funktionsfähigkeiten in der Psyche des Menschen.“ Psychisch krank ist dann, wer zum Beispiel nicht mehr richtig wahrnehmen, fühlen oder kommunizieren kann.

Depressionen sind eine Finsternis der Seele

Die so genannte „Biologische Psychiatrie“ arbeitet daran, geistige Fehlfunktionen auf biologische Ursachen zurückführen. Seit den 80er Jahren suchen die Forscher zum Beispiel nach genetischen Defekten, um psychische Krankheit zu erklären. „Sie finden über hundert genetische Varianten und die erhöhen das Risiko dann insgesamt um ungefähr zehn Prozent. Jede einzelne Variante trägt nur ganz wenig dazu bei. Das hilft uns im Augenblick bei der klinischen Diagnostik nicht“, erklärt Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité Berlin Mitte und künftiger Präsident der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, kurz DGPPN. Wenn Gene zum Beispiel das Risiko, depressiv zu werden, nur um zehn Prozent erhöhen – sind dann andere Faktoren wie der Druck der sozialen Umwelt oder traurige Lebensereignisse nicht viel wichtiger? Und ist es dann überhaupt noch sinnvoll, den Ursprung einer Depression genetisch erklären zu wollen?

Weder bildgebende Verfahren noch die Genetik können psychische Krankheiten vollständig erklären.

Biologische Erklärungen für psychische Krankheiten stoßen an ihre Grenzen

Eine Alternative scheint der Blick ins Gehirn zu sein. Mit bildgebenden Verfahren wie der Magnet-Resonanz-Tomographie fahnden Forscher nach Defekten in den Nervennetzen oder den Botenstoffen des Gehirns. Doch auch hier kehrt inzwischen Bescheidenheit ein. Es gibt einige defekte Gene und Hirnmechanismen, die bei manchen Menschen dazu beitragen können, dass sie psychische Krankheiten bekommen - bei anderen aber nicht. Die Suche danach löst das Problem objektiver und exakter Krankheitskriterien also nicht.

Was aber tun, wenn die biologischen Versuche, psychiatrische Krankheiten zu erklären, an ihre Grenzen stoßen? In Bezug auf körperliche Krankheiten sprechen Ärzte bereits seit einiger Zeit von der „personalisierten Medizin“. Therapien sollen gezielt auf den einzelnen Menschen und seine körperliche Verfassung abgestimmt werden. Seit kurzem kursiert nun auch das Schlagwort von einer „personalisierten oder individualisierten Psychiatrie“.

Diagnose und Selbstwahrnehmung sollen zusammenwachsen

Andreas Heinz schlägt ein pragmatisches und gestuftes System vor. Er fragt danach, in welchem Maße Menschen über bestimmte Eigenschaften verfügen müssen, um ihr Leben bewältigen zu können. Der Begriff „psychische Krankheit“ sei radikal einzuschränken. Im engeren Sinn sei er eindeutig allein auf schwere Suchterkrankungen und Psychosen anwendbar. Denn nur hier seien Personen in lebenswichtigen Funktionen stark beeinträchtigt. Bei anderen psychiatrischen Diagnosen wie Manie, Zwangserkrankungen oder Depression sei das nicht immer klar entscheidbar. Es gehe hier viel stärker um individuelle Erfahrungen des Leidens als um allgemeine Mechanismen.

Auch einige Vertreter der biologischen Psychiatrie sprechen inzwischen von einer „personalisierten Psychiatrie“. Auch sie möchten sich von herkömmlichen Krankheitsbildern lösen und jeden Betroffenen individuell betrachten. Sie fragen daher: Wo finde ich bei einem bestimmten Patienten eine Fehlfunktion und was bewirkt sie bei ihm? Individualisierte Psychiatrie wird hier zu einer Art „Präzisions-Psychiatrie“.

Menschen erleben psychische Krisen unterschiedlich: Für manche bedeuten sie auch etwas Positives.

Andreas Meyer-Lindenberg ist Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim und ein Vertreter der neuen Strategie: „Der Hauptvorteil für so einen Patienten wäre dann der der fokussierten Therapie.“ Mal sind es nach der individualisierten Psychiatrie eher die Gene, mal Entzündungen und mal gestörte Hirnsysteme, die die Psyche eines Menschen entgleisen lassen. Je nach Fall werden dann eher Medikamente verabreicht, Hirnsysteme stimuliert oder bestimmt psychotherapeutische Verfahren angewendet. Oder man kombiniert die Verfahren miteinander. In Zukunft soll diese Art der Therapie noch viel gezielter und individueller umgesetzt werden. Die Frage ist nur, ob hier nicht weiterhin die Suche nach objektiv gestörten Funktionsfähigkeiten wichtiger bleibt als das subjektive Erleben des Einzelnen? Dieses Spannungsfeld sieht Andreas Meyer-Lindenberg eher als eine Chance.

Kritische Psychiatrie: das individuelle Erleben des Patienten steht im Fokus

Einer der Wortführer einer kritischen Psychiatrie, die die subjektiven und sozialen Aspekte psychischer Probleme in den Vordergrund stellt, ist Professor Thomas Bock, Leiter der Institutsambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er hat ein radikaleres Verständnis personalisierter Psychiatrie als Andreas Meyer-Lindenberg. Objektive Erkenntnisse über den biologischen Zustand eines Patienten können für ihn nur ein erster Anhaltspunkt sein. Wirklich zentral sei das individuelle Erleben des Patienten.

Bock ist einer der Mitinitiatoren des so genannten trialogischen Prinzips in Deutschland: Experten, Betroffene und sogar Angehörige sollen in so genannten „Therapieversammlungen“ gemeinsam und auf Augenhöhe über psychische Probleme sprechen. Nur so ließe sich wirklich vermeiden, dass ein Patient auf Grund biologischer Abweichungen vorschnell als krank bezeichnet werde, der sich eventuell nur in einer schweren Lebenskrise befindet.

Therapieversammlungen sollen eine vorschnelle Diagnose verhindern.

Wie möchte ich leben? Und wie passen meine psychischen Probleme in meine Lebensgeschichte hinein? Diese Fragen müssten nach Meinung von Thomas Bock im Konzept der „personalisierten Psychiatrie“ noch viel stärker beachtet werden. Er veranstaltet Seminare, in denen Psychiatrieerfahrene, Angehörige und Psychiater gleichberechtigt darüber sprechen, wie psychische Krisen unterschiedlich und auch positiv erlebt werden können.