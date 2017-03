Gewalt gegen Lehrer Mobbing und Schläge

SWR2 Wissen. Von Mirko Smiljanic

Immer mehr Lehrer werden Opfer psychischer oder physischer Gewalt von Schülern und Schülerinnen. Was sind die Ursachen? Wie muss sich Schule ändern, um die Übergriffe zu beenden?

Rund jeder vierte Lehrer in Deutschland war schon einmal Opfer psychischer Gewalt von Schülern und Schülerinnen, so das Ergebnis einer Umfrage unter bundesweit fast 2000 Lehrerinnen und Lehrern. Bedrohungen zählen dazu, Beleidigungen, Beschimpfungen und Mobbing. Sechs Prozent aller Lehrer mussten sich gar schon einmal gegen körperliche Angriffe wehren. Hochgerechnet sind das immerhin 45.000 Lehrkräfte, die von Schülern getreten, geboxt oder verprügelt wurden. Was sind die Hintergründe dieser Entwicklung? Stimmt die These von der allgemeinen Verrohung der Gesellschaft? Welche Verantwortung trägt die Familie? Was kann man tun?

Respekt war gestern

Dieses Phänomen ist in seiner Intensität neu, hinzukommt, dass sich die Übergriffe keineswegs auf Lehrer beschränken. Genau genommen sind es Angriffe auf Vertreter des Staates – Feuerwehrmänner, Rettungskräfte und Polizisten – sind besonders häufig betroffen.

„Ich habe noch eine Zeit gekannt, als man Polizeibeamte oder Lehrer schon mit einer gewissen Ehrfurcht behandelt hat“, erinnert sich Polizeihauptkommissar Horst Franke, Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Bergisch Gladbach. Heute herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Ehrfurcht und Respekt waren gestern, selbst bewaffnete Polizeibeamte sind vor gewalttätigen Übergriffen nicht mehr sicher.

Angriffe auf Vertreter des Staates nehmen zu.

Die Gewalt gegen Lehrer wird tabuisiert

Die Erlebnisse vieler Lehrerinnen und Lehrer auf dem Schulhof und im Klassenraum gehen in die gleiche Richtung. Neu sei das nicht, so Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des „Lehrerverbandes Bildung und Erziehung“, der die Umfrage zur „Gewalt gegen Lehrkräfte“ in Auftrag gegeben hat. Seit Jahren berichten Lehrerinnen und Lehrer von Gewaltattacken in Klassenräumen. Das größte Problem für die Lehrkräfte sei, dass das Thema tabuisiert würde und ein solcher Vorfall zum Privatproblem des Lehrers herunter geredet werde.

Rasch steht der Vorwurf im Raum, Persönlichkeit und pädagogische Fähigkeiten des Lehrers reichen nicht, um mit gewalttätigen oder mobbenden Schülern fertig zu werden. Das aber rührt an den Grundfesten der beruflichen Identität einer jeden Lehrerin und eines jeden Lehrers. Hinzukommt ein zweiter Grund, warum vor allem viele Schulleiter einen weiten Bogen um dieses Thema machen. Hat sich erst einmal herumgesprochen, dass es an bestimmten Schulen zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Schülern und Lehrern kommt, wird niemand mehr seine Kinder dort anmelden. Darin sieht Udo Beckmann ein Problem: „Das spielt sicherlich eine Rolle, dass man Angst um den Ruf der einzelnen Schule hat, aber es kann ja nicht sein, dass die Unversehrtheit des Lehrers ausgespielt wird gegen das Ansehen der Schule.“

Warum sind gerade Lehrerinnen und Lehrer Ziel tätlicher Angriffe? Verrohen die Bürger? Hat das Solidarprinzip ausgedient? Oder lassen sich die aktuellen Entwicklungen ganz anders deuten, etwa als Ausdruck einer ebenso unglücklich wie brachial artikulierten Befreiung?

Wo liegen die Ursachen für diese Übergriffe?

„In den USA kommt die Bildung von unten, hier kommt sie von oben“, erklärt Werner Sacher, emeritierter Professor für Schulpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Seiner Meinung nach sei die Problematik auch darauf zurückzuführen, dass einerseits die Lehrkräfte anderthalb Jahrhunderte kämpfen mussten, bis sie endlich den Status des Staatsbeamten erreichten. Und andererseits habe die Bevölkerung Schule als aufoktroyiert empfunden.

Ein Blick in die Geschichte der „Körperstrafe“ – so der justiziable Begriff für Ohrfeigen, Kopfnüsse und so weiter – verdeutlicht das Problem. Die letzten Bundesländer verboten die Prügelstrafe an Schulen im Jahre 1973. Also in einer Zeit als ein Teil der Gesellschaft auf die Barrikaden ging. Diese Jahre des Aufbruchs und der Befreiung hatten auch auf die Schulen ihren Einfluss: Junge Lehrkräfte gingen mit großem Enthusiasmus in den Unterricht, um endlich eine Pädagogik durchzusetzen, die aus Kindern selbstbewusste und kritische Erwachsene macht.

„Das wird mit Sicherheit als Befreiungsakt gelebt und erlebt“, meint Gabriele Haug-Schnabel, Leiterin der „Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen“ in Kandern bei Basel, „die antiautoritäre Erziehung hat einfach das Nachdenken, wie trete ich als Erwachsener in Situationen auf, die mich überfordern, und damit die Pädagogik selbst massiv weiter gebracht.“

In der „antiautoritären Erziehung“ stand das Kind im Mittelpunkt, dennoch funktioniert sich nicht in ihrer reinen Form.

Das Kind mit seinen Wünschen und Bedürfnissen stand im Mittelpunkt, nicht mehr das „System Schule“, vertreten durch autoritär – manchmal auch brutal – auftretende Lehrerinnen und Lehrer. Die „Antiautoritäre Erziehung“ in ihrer reinen Form funktionierte allerdings nicht. Es fehlten Personen mit natürlicher Autorität, die darauf begründet ist, dass wir Grundnormen im Umgang miteinander und zu den Instanzen in unserem Staat haben, erklärt Gabriele Haug-Schnabel.

Gewalt gegen Lehrer hängt mit den Entwicklungen der 60er- und 70er-Jahre zusammen

Trotz aller Probleme hat aber die „Antiautoritäre Erziehung“ der modernen Pädagogik unverzichtbare Impulse gegeben. Die gesamte Aufbruchsstimmung aus den 60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts wirkt bis heute fort. Für viele und für vieles war es tatsächlich Befreiung, was damals geschah. Allerdings hat diese Befreiung ihren Preis, so Professor Wilhelm Heitmeyer vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld: „Die Wertepluralisierung unserer Gesellschaft ermöglicht Freiräume, bringt aber auch bestimmte Normenerosionen mit sich und das ist dramatisch, wenn Gewalt im Spiel ist.“ Gewalt sei immer eine Machtdemonstration und daraus ergebe sich die Frage: „Woran liegt das, dass man so sehr auf Machtdemonstrationen setzen muss, dass man die psychische und physische Versehrtheit des Gegenüber nicht mehr respektiert?“

Drei Gründe spielen eine Rolle. Da ist zunächst einmal der schon angesprochene Wertepluralismus, der das Ziehen klarer Grenzen schwieriger macht. Zum Zweiten haben vermeintliche Autoritätspersonen wie Lehrer und Polizisten, Feuerwehrmänner und Rettungskräfte, aber auch politische Mandatsträger und Behördenvertreter beim Bürger ihren Nimbus verloren. Die über Jahrhunderte tief verwurzelte Angst vor der „Obrigkeit“ hat sich seit den 60er- und 70er-Jahren aufgelöst. An ihre Stelle sind Wut und Aggression getreten, die in Leistungsgesellschaften westlicher Prägung vor allem sogenannte „Abgehängte“ und „Verlierer“ nutzen. Nach Auffassung von Wilhelm Heitmeyer gehe es in unserer Gesellschaft immer darum, Stärke beweisen zu müssen: „Es geht um Stärke gegenüber Mandatsträgern, Vertretern des Staates, und insofern sind Lehrer und Lehrerinnen natürlich auch Vertreter des Staates.“

Mit schwierigen Schülern umzugehen, können Lehrer in Fortbildungen und Trainings lernen.

Lehrer brauchen vor allem Unterstützung mit schwierigen Schülern

Nun sind soziologische und gesellschaftspolitische Diskussionen rund um das Thema „Gewalt gegen Lehrer“ richtig und wichtig, dem Lehrer und der Lehrerin in der Klasse bieten sie aber nur begrenzt praktische Hilfe. Vielmehr brauchen sie Unterstützung im stressigen Schulalltag mit aggressiven Kindern und Jugendlichen. Lehrer sind mitverantwortlich für das, was im Klassenraum geschieht. Auch für aggressives Verhalten von Schülern. Genau da sieht Norbert Rauch vom Institut für Lehrerfortbildung in Essen Handlungsbedarf: „Viele Lehrer sind nicht ausgebildet, dafür zu sorgen, dass eine gute Arbeitsatmosphäre in der Klasse herrscht.“

Dazu können Fortbildung und Training beitragen. An konkreten Beispielen lernen und trainieren Lehrer Methoden und Strategien beim Umgang mit aggressiven und gewaltbereiten Schülern. Die Wortwahl ist wichtig, wie sich Lehrer aggressiven Schülern nähern und natürlich die professionelle Perspektive des Lehrers auf seine Schüler, die immer getragen sein sollte von Wertschätzung, so Verhaltensbiologin Gabriele Haug-Schnabel.